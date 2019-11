Industriekonzern : Verlust lässt Thyssenkrupp-Aktie abstürzen

Martina Merz ist seit sieben Wochen Vorstandsvorsitzende von Thyssenkrupp. Zuvor war die frühere Bosch-Managerin Aufsichtsratschefin des Essener Konzerns. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Essen Die neue Vorstandschefin Martina Merz muss dramatisch schlechte Zahlen vorlegen. Sie kritisiert ihre Vorgänger und kündigt massive Einschnitte in der Konzernzentrale an. Jede zweite Stelle soll dort wegfallen.

In den vergangenen Jahren hatte das Thyssenkrupp-Management seine Bilanzdaten stets im Foyer der Essener Konzernzentrale vorgestellt. Dank der luftigen Architektur konnten die Mitarbeiter von den Balustraden der oberen Stockwerke aus verfolgen, wie die Konzernführung den Journalisten im Erdgeschoss Rede und Antwort stand. Doch nach turbulenten Monaten ist in diesem Jahr vieles anders. Nicht nur, dass mit der gerade erst sieben Wochen amtierenden Vorstandschefin Martina Merz erstmals eine Frau an der Spitze steht. Die Veranstaltung wurde zudem in einen Saal im Nachbargebäude verlegt – ohne die Zuschauer von der Balustrade.

Aus Kostenspargründen, wie Kommunikationschef Christoph Zemelka zum Auftakt sagte. Eine Ersparnis an anderer Stelle dürfte allerdings ebenfalls eine Rolle dabei gespielt haben: Thyssenkrupp streicht in der Konzernzentrale knapp die Hälfte aller Stellen. Von 800 bleiben 430 übrig. Konzern- und weltweit will das Unternehmen 6000 Stellen streichen, für 2100 gebe es bereits Vereinbarungen mit der Arbeitnehmerseite, erklärte Personalvorstand Oliver Burkhard. Er deutete jedoch an, dass es weitere Einschnitte geben könnte: „Zum aktuellen Zeitpunkt können wir nicht ausschließen, dass es mehr Stellen werden, die wir abbauen müssen.“

Info So verlief das Geschäftsjahr 2018/19 Umsatz 42 Milliarden Euro (plus ein Prozent) Auftragseingang 42 Milliarden Euro (plus ein Prozent) Operatives Ergebnis 272 Millionen Euro Fehlbetrag 304 Millionen Euro



Die Lage beim einst so stolzen Industriekonzern ist verheerend. Das Unternehmen verbuchte einen Nettoverlust von 304 Millionen Euro, der Free Cashflow betrug minus 1,3 Milliarden Euro, das Eigenkapital schrumpfte im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr um 983 Millionen auf 2,2 Milliarden. Die Eigenkapitalquote entspricht damit gerade noch sechs Prozent.

Den Konzern belasten hohe Pensionsverpflichtungen. Und auch vonseiten der Kartellbehörden droht in den kommenden Wochen Ungemach. Wie Personalvorstand Burkhard erklärte, habe Thyssenkrupp Rückstellungen für ein drohendes Bußgeld in Höhe von 370 Millionen Euro getätigt. Angesichts der dramatischen Lage wird Thyssenkrupp seinen Aktionären keine Dividende zahlen. Die Aktie brach daraufhin um zwischenzeitlich zwölf Prozent ein.

Es gab nichts zu beschönigen, und dieser Versuchung erlag Thyssenkrupp-Chefin Merz auch nicht: „Was ich gesehen und gehört habe, hat mich zum Teil ernüchtert“, sagte sie mit Blick auf die ersten Gespräche mit Investoren, Managern und Mitarbeiter. Geschäfte hätten mit Zielen operiert, die in der dafür vorgesehenen Zeit kaum erreichbar gewesen seien. Und dort, wo es gute Verbesserungsansätze gegeben hätte, seien diese nicht umgesetzt worden. Merz’ Rede war eine klare Absetzbewegung von ihrem Vorgänger Guido Kerkhoff und dessen Vorgänger Heinrich Hiesinger. Insbesondere Letzterer hatte einen Kulturwandel bei Thyssenkrupp propagiert, aber nie durchgesetzt. Im Ruhrkonzern haben Befehl und Gehorsam lange Tradition. Viele sehen darin den Grund, dass viel zu spät bei den katastrophalen Fehlinvestitionen in Brasilien und den USA umgesteuert wurde. Hiesinger hatte zwar immer beteuert, dies ändern zu wollen, doch am Donnerstag sprach Merz davon, eine viel zu starke Top-down-Kultur habe dazu geführt, „dass die tatsächliche Leistungsfähigkeit beziehungsweise kurzfristige Krisenanpassungsfähigkeit der Geschäfte immer wieder überschätzt wurde“.