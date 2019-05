Auto : Scheuer zweifelt an Diesel-Nachrüstung

Berlin Bislang gibt es keinen Zulassungsantrag. Für Daimler gibt es unterdessen neuen Ärger.

Der Grünen-Politiker Oliver Krischer warf Scheuer vor, das „Thema Hardwarenachrüstungen sehr erfolgreich sabotiert“ zu haben. Die Mittelständler habe Scheuer mit Auflagen und Haftungsfragen so überladen, dass sie den Anforderungen kaum gerecht werden könnten. In der zweiten Jahreshälfte wird es aus Sicht von Krischer vermutlich nur Nachrüstsysteme für einzelne Modelle von Daimler und Volvo geben.

Unterdessen könnte der kürzlich aufgekommene Verdacht einer weiteren Manipulation von Diesel-Abgaswerten bei Daimler laut „Bild am Sonntag“ deutlich mehr Fahrzeuge betreffen. Wie ein Daimler-Sprecher bestätigte, sind Motoren mit der fraglichen Funktion nicht nur in Sportgeländewagen der Modellreihe GLK eingebaut, sondern auch in Autos der C-, E- und S-Klasse von Mercedes-Benz, von denen weitaus mehr auf den Straßen unterwegs sind. Daimler hält die Funktion nicht für illegal. Das Verkehrsministerium will sich angesichts des laufenden Verfahrens nicht äußern.