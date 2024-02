Sicherheitsrisiko bei Lastenrädern Verkaufsstopp von Babboe nun auch in Deutschland

Lastenräder von Babboe dürfen in den Niederlanden nicht mehr verkauft werden, ein Rückruf wird vorbereitet. In Deutschland wurde der Verkauf nun auch abgesagt. Was Kunden wissen müssen.

16.02.2024 , 14:35 Uhr

Die niederländischen Behörden warnen speziell vor Unfällen mit Kindern mit Babboe-Lastenrädern Foto: Hersteller/Petra Czyperek