Verkaufsoffene Sonntage im Ausland Sonntags einkaufen — In diesen EU-Ländern ist das möglich

„Open“ oder „closed“, das ist hier die Frage: In Deutschland gibt es immer wieder die Debatte über verkaufsoffene Sonntage. Der Handel will neue Regeln, Gewerkschaften und Kirchen sind gegen eine Liberalisierung. Grundsätzlich gilt: In den meisten Bundesländern dürfen an vier Sonntagen Jahr die Geschäfte geöffnet werden. Es gibt jedoch die Möglichkeit, für bestimmte Anlässe, wie Messen, Märkte oder ähnliches zusätzliche Tage zu beantragen. Da muss das Gericht dann einzeln drüber entscheiden. Wie zuletzt in Düsseldorf, dort sollte wegen der Messe ProWein ein zusätzlicher verkaufsoffener Sonntag stattfinden. Das Gericht kippte diese Entscheidung allerdings.