Insolventer Windanlagenbauer : Verkauf von Senvion-Teilen an Siemens Gamesa besiegelt

Verkauf von Senvion-Teilen an Siemens Gamesa besiegelt

Logo des Windkraftanlagen-Herstellers Senvion in Hamburg. (Archivbild).

Hamburg Der Verkauf von Teilen des insolventen Windanlagenbauers Senvion an den deutsch-spanischen Konkurrenten Siemens Gamesa ist perfekt.

Der Vertrag zur Übernahme wesentlicher Teile des europäischen Dienstleistungsgeschäfts für Windanlagen an Land sowie die Rotorblattfertigung im portugiesischen Vagos wurde unterzeichnet, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Durch den Verkauf würden rund 2000 Arbeitsplätze gesichert, was 60 Prozent der Stellen bedeute, erklärte Senvion.