Verfassungsschutz warnt Wirtschaft​: Sanktionen erhöhen Risiko für russische Spionage-Versuche​

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) in Köln. Foto: dpa / Oliver Berg

Köln Wegen der Sanktionen gegen Russland erhöht sich das Risiko für Spionage in Wirtschaftsunternehmen. Der Verfassungsschutz warnt: Russland könnte auf in Deutschland lebende Russen Druck ausüben - beispielsweise durch Erpressung. Wie Unternehmen und Beschäftigte sich schützen können.

Der Verfassungsschutz sieht wegen der gegen Russland verhängten Sanktionen ein erhöhtes Risiko für Wirtschaftsspionage. Die russische Wirtschaft werde von Know-how und Technologien abgeschnitten, schreibt das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) in einem am Dienstag veröffentlichten „Sicherheitshinweis für die Wirtschaft“.

„Somit besteht die Gefahr, dass es vermehrt zu Anbahnungsversuchen insbesondere von Beschäftigten in für Russland relevanten Wirtschafts- und Forschungszweigen auch in Deutschland kommt“, heißt es in dem Papier. Beschäftigte mit russischer Staatsangehörigkeit seien besonders gefährdet. „Die Kontaktaufnahme kann völlig beiläufig und mit langfristiger Perspektive erfolgen.“