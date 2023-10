Nachfolgerin von Christian Miele Verena Pausder stellt Vorstandsteam für Start-up-Verband auf

Mit ihrem ehrenamtlichen Team möchte Pausder „frische Impulse für den Wirtschaftsstandort Deutschland” setzen. Ab Dezember wird sie mit den neun Gründern und Investoren einen Plan aufstellen, wie man Deutschland wieder an die Spitze der internationalen Wirtschaft bringen und zum gründungsfreundlichsten Standort Europas machen könnte. Das funktioniere laut Pausder nur, wenn man den Transfer aus der Forschungslandschaft verbessere, internationalen Talenten den Weg nach Deutschland ebne, Unternehmertum in den Lehrplan an Schulen integriere und mehr europäisches Spätphasen-Kapital bereitstelle. Von ihrem Vorgänger Miele hat sie die vollste Unterstützung.