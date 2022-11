„Es geht steil nach oben mit der Influenza“ : Verdoppelung der Influenza-Fälle in NRW

Die Influenza zwingt bereits viele ins Bett. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Vor vier Jahren starben bundesweit 25.000 Menschen an der Influenza. Ob es wieder so schlimm wird, lässt sich noch nicht sagen. Die Kassenärzte in NRW hoffen, dass der Impfstoff dieses Mal besser wirkt, und rufen zum Impfen auf. Auch für Kinder gibt es Empfehlungen.