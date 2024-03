Einzelhandel Verdi streikt vor Ostern bei Lidl und Kaufland

Kurz vor Ostern versucht Verdi, über Streiks im Einzelhandel die Arbeitgeber unter Druck zu setzen. Unter dem Motto „Ostern steht vor der Tür, wir auch“ bestreiken am Gründonnerstag Beschäftigte Filialen von Lidl und Kaufland. quer durch die Republik. „Die Schwarz-Gruppe ist mit Kaufland und Lidl der drittgrößte Lebensmittelhändler in Deutschland. Sie hat damit erheblichen Einfluss in den Tarifkommissionen und im tarifpolitischen Ausschuss des Arbeitgeberverbandes HDE, den sie aber nicht nutzt“, erklärte Verdi-Vorständin Silke Zimmer. Stattdessen unterstütze sie die Verweigerungshaltung der Arbeitgeberverbände, „die seit Wochen jegliche Gespräche und Lösungsansätze mit der Arbeitnehmerseite verweigern“.