Erhöhung der Stundenlöhne gefordert Verdi ruft Seehafen-Beschäftigte zu Streik auf

Die Arbeitsniederlegungen sollen 24 beziehungsweise 48 Stunden dauern, wie Verdi weiter mitteilte. In den Tarifverhandlungen war die zweite Runde am 6. Juni ohne Ergebnis geblieben. Verdi forderte für die dritte Runde am Montag und Dienstag in Hamburg ein besseres Angebot von der Arbeitgeberseite, dem Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS).