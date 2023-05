Düsseldorf Streiks im NRW-Einzelhandel

Begonnen haben die Tarifverhandlungen am 24. April. Die nächste Runde ist am 22. Mai in Recklinghausen. Zu Beginn hatten die Verhandlungsführer der Arbeitgeber in NRW eine Entgeltsteigerung um fünf Prozent in zwei Schritten sowie steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen von insgesamt 1000 Euro über eine Gesamtlaufzeit von 24 Monaten angeboten. Man habe direkt ein Angebot vorgelegt, das in seiner Höhe oberhalb der meisten Tarifabschlüsse in der Vergangenheit liege, hatte Verhandlungsführer Christopher Ranft gesagt.