Warenhausgeschäft : Verdi macht Druck bei Karstadt Kaufhof

In Köln demonstrierte die Gewerkschaft Verdi beim Kaufhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof gegen den Jobabbau. Foto: dpa/Henning Kaiser

Essen/Köln Die Gewerkschaft verlangt einen Sozial-Tarifvertrag und die Bildung einer Transfergesellschaft für die Beschäftigten des Warenhauskonzerns. Das Schutzschirmverfahren steht vor dem Ende.

Die Zukunft des angeschlagenen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof ist unklarer denn je. Die Verhandlungen zwischen der Geschäftsführung und der Arbeitnehmervertretung scheinen festgefahren. Am Montagabend hatte die Gewerkschaft Verdi die Gespräche abgebrochen und für Dienstagmorgen erst einmal zu einer Kundgebung in der Kölner Innenstadt aufgerufen. Dem Appell folgten zwar nur ein paar Dutzend Mitarbeiter. Doch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, wie schlecht die Stimmung in der Belegchaft mittlerweile ist. Das gilt auch für die 106 von Thomas Cook übernommenen Reisebüros, von denen angeblich ab kommender Woche viele nach und nach geschlossen werden sollen.