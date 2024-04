Busse und Bahnen in NRW Verdi leitet Stichel-Streiks im ÖPNV ein

Die Gewerkschaft Verdi will in ganz NRW den Betrieb von Bussen, Straßenbahnen oder U-Bahnen zeitweise gezielt stören, aber gleichzeitig wohl auf flächendeckende Streiks im gesamten Bundesland für viele Tage verzichten. Gleichzeitig will Verdi auf ein neues Angebot der kommunalen Arbeitgeber von Donnerstag eingehen. Das Angebot für neue Gespräche soll also angenommen werden. Das erfuhr unsere Redaktion aus gut informierten Kreisen. Ziel der Aktionen sei, die Arbeitgeber wirtschaftlich so stark wie es geht unter Druck zu setzen. Gleichzeitig will die Gewerkschaft aber offensichtlich verhindern, die breite Bevölkerung zu stark zu schädigen und sich so zu unbeliebt zu machen. Als willkommener Nebeneffekt der Schwerpunktaktionen würde die Streikkasse von Verdi stark geschont, weil eben keineswegs alle Fahrerinnen und Fahrer gleichzeitig in den Arbeitskampf ziehen.