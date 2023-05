Tarifverhandlungen im NRW-Einzelhandel Verdi lehnt verbessertes Arbeitgeber-Angebot ab

Am 12. Juni werden die Tarifgespräche fortgesetzt. „Jetzt ist unser Sozialpartner gefordert: Wir müssen nun zügig in konkrete Verhandlungen einsteigen und eine Lösung finden“, sagte Peter Achten, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes NRW, unserer Redaktion. In den vergangenen Wochen hatte Verdi in mehreren Städten Beschäftigte zum Streik aufgerufen.