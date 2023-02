Streikpläne für NRW Verdi droht mit Urabstimmung

Legen die Arbeitgeber ein Angebot vor? „Wir erwarten in der zweiten Runde ein Angebot der Arbeitgeber“, so Verdi NRW. Doch die Arbeitgeber lassen sich nicht in die Karten schauen: „Auch wir haben das feste Ziel, nach den drei vereinbarten Verhandlungsterminen eine Tarifeinigung zu erzielen. Ob und wann wir ein Angebot abgeben oder ob wir – wie in vielen Tarifrunden in der Vergangenheit – ohne ein formales Angebot zu einer Einigung kommen, hängt vom konkreten Verhandlungsverlauf ab“, sagte Benrath.