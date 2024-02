Trotz Verdi-Streik in Düsseldorf 188 Flüge Verdi droht mit neuen Flughafen-Streiks

Während am Donnerstag der Streik des Sicherheitspersonals bundesweit eine ganze Reihe von Airports fast ganz lahmlegte, war die Lage in Düsseldorf entspannter. 188 von ursprünglich geplanten 296 An- und Abflügen fanden statt, so der Airport. Die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen betrugen oft nicht einmal zwei Minuten. Dabei spielte eine Rolle, dass die Fluggäste wie erbeten nur wenig Handgepäck dabei hatten, was Kontrollen erleichterte. Außerdem war die Passagierzahl deutlich niedriger als erwartet, weil gerade Geschäftsleute ihre Flüge lieber verschoben oder absagten. Sechs Flüge wurden umgeleitet, auch Langstreckenflüge wie nach Dubai hoben ab.