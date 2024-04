Am Freitag Verdi bestreikt erneut Handel – Metro und Ikea im Fokus

Im Fokus des Arbeitskampfes sollen dabei vor allem Ikea und Metro stehen, wie Verdi am Donnerstag mitteilte. „Beide Unternehmen haben ein großes Gewicht in den Tarifkommissionen der Arbeitgeber und nutzen dies nicht“, erklärte Verdi-Bundesvorständin Silke Zimmer. Vielmehr hätten die beiden Firmen „die ganze Zeit mit blockiert - das muss nach fast einem Jahr Stillstand endlich aufhören“. Wichtig sei, nun gemeinsam Lösungen am Verhandlungstisch zu suchen, um einen Tarifabschluss zu schaffen.