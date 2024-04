Nächster Schritt Schlichtung Ab Mittwoch vorerst keine ÖPNV-Streiks mehr in NRW

„Nach intensiven Verhandlungen haben wir dem Schlichtungsvorschlag der Arbeitgeber schweren Herzens zugestimmt“, teilte die Gewerkschaft Verdi in der Nacht zum Dienstag mit. Damit würden die Streikmaßnahmen ab Mittwoch und für die Zeit der Schlichtung ausgesetzt. Zuvor waren Tarifverhandlungen mit den kommunalen Arbeitgebern in Nordrhein-Westfalen für die Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs nach Verdi-Angaben ergebnislos beendet worden. Das Schlichtungsverfahren werde in den kommenden Tagen auf den Weg gebracht.