Verbraucherpreise Auch in NRW zieht die Inflation wieder an

In den jüngsten Zeiten hoher Preissteigerungsraten haben Forscher regelmäßig unterschieden zwischen Gesamt- und Kerninflation. Letztere bezeichnet die Preissteigerungsrate, wenn man die Bereiche Energie und Lebensmittel herausrechnet. Deren Einfluss war nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine vor fast zwei Jahren so eklatant geworden, dass die Kerninflation für die Einschätzung der langfristigen Entwicklung immer wichtiger schien. Mittlerweile hat sich der Abstand aber deutlich verkleinert. In Nordrhein-Westfalen machte im Dezember der Unterschied zwischen beiden Kennziffern gerade noch mal 0,1 Prozentpunkte aus. Heißt in Zahlen: Die Kerninflation betrug in Nordrhein-Westfalen im Dezember gegenüber dem letzten Monat des Jahres 2022 demnach 3,4, die Gesamtinflation 3,5 Prozent. Im Vergleich mit November 2023 gingen die Verbraucherpreise im Dezember um 0,1 Prozent zurück.