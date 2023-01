Bauministerin räumt Verfehlen der Ziele ein Verbände fordern mehr Wohnbauförderung

Die Bundesregierung wird ihr Ziel, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu schaffen, nach 2022 auch in diesem Jahr verpassen. Das räumte Bauministerin Klara Geywitz (SPD) in einem Interview ein. Erst 2024 und 2025 werde man „an diese Zahl herankommen“. Hintergrund seien steigende Zinsen und Lieferengpässe in Folge des Ukraine-Krieges. Um die Lücken zu schließen, seien eine stärkere Digitalisierung der Baubranche und mehr industrielle Vorfertigung erforderlich, so die Sozialdemokratin.