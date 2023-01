Vierte Auflage des Venture Fonds NRW Bank will Start-ups mit 150 Millionen Euro fördern

Im Fokus des Venture Fonds IV sollen junge Unternehmen stehen, die die Klimakrise bekämpfen oder Wirtschaft, Industrie oder Verwaltung digitalisieren wollen. „Wir sehen dort großes Potenzial, weil diese Themen in den kommenden Jahren relevant bleiben werden“, sagte Claas Heise, Venture-Chef der NRW-Bank. Und Vorstandsmitglied Michael Stölting betont: „Im Kampf gegen den Klimawandel brauchen wir in Nordrhein-Westfalen innovative Lösungen. Start-ups können hier eine wesentliche Rolle spielen. Dass erfolgversprechende Ideen nicht an der Finanzierung scheitern, dafür sorgen wir in der NRW-Bank.“