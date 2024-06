Die besten Modelle Mit diesen Ventilatoren kommen Sie gut durch den Sommer

Die Lautstärke prüften die Tester in einem schallarmen Raum auf jeweils niedrigster, vergleichbarer und höchster Stufe. Bei der Handhabung war ihnen wichtig, dass die Gebrauchsanweisungen vollständig, leserlich und verständlich sind, dass sich die Ventilatoren schnell zusammenbauen und einfach einstellen ließen. Und in Puncto Sicherheit achteten sie unter anderem darauf, dass Kinderfinger den Rotor im Betrieb berühren könnten und in welchen Fällen die Ventilatoren umkippen. Den Stromverbrauch berechneten sie für 90 Tage im Jahr, an denen die Ventilatoren zwei Stunden in niedrigster, sechs Stunden in vergleichbarer und zwei Stunden in höchster Stufe liefen.