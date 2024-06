Die besten Modelle Mit diesen Ventilatoren kommen Sie gut durch den Sommer

So schön der Sommer auch ist – er hat seine Schattenseiten. Leider ist das nicht wortwörtlich zu verstehen, eher im Gegenteil, und wer schon einmal in einem schlecht isolierten Haus oder in einer Dachgeschosswohnung gewohnt hat, weiß sofort, wovon die Rede ist: Es geht um schlaflose Nächte, weil sich die Wärme über den Tag angestaut hat, um anstrengende Tage im Homeoffice, weil man sich vor lauter Hitze kaum konzentrieren kann, und den unbändigen Wunsch nach einer Klimaanlage, die man aber den größten Teil des Jahres gar nicht braucht. Gut, dass es Ventilatoren gibt. Wir geben eine Übersicht über die besten Modelle.