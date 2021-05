Altersvorsorge : Ersatz für die Riester-Rente gesucht

Düsseldorf Verbraucherschützer fordern die Einführung einer günstigen und einfachen Zusatzvorsorge, die staatlich organisiert werden soll. Die bisherige Riester-Rente erscheint ihnen nicht profitabel genug.

Beklagt werden vor allem hohe Kosten der Anbieter. Häufig seien die Verträge unrentabel, fast die Hälfte der Sparer habe ihren Vertrag stillgelegt oder zahle so wenig ein, dass sie nicht die volle staatliche Zulage bekomme. Die Verbraucherschützer fordern die Einführung einer günstigen und einfachen Zusatzvorsorge, die staatlich organisiert werden soll. Altkunden mit laufenden Verträgen sollen Bestandsschutz erhalten und weiter gefördert werden, aber freiwillig und kostenfrei in das neue System wechseln können. Mit einer Unterschriftenaktion wollen die Verbraucherschützer zeigen, dass die Sparer mit Riester unzufrieden sind.

Kritik üben die Anbieter von Riester-Renten an den Verbraucherschützern, die den Aufbau eines komplett neuen Produktes in staatlicher Obhut fordern. Ein vollkommen neues Produkt hätte laut BVK hohe Finanzierungs-, Verwaltungs- und Beratungsrisiken. So habe der schwedische Staatsfonds AP7 am Anfang mehrere Jahre hintereinander im zweistelligen Prozentbereich an Wert verloren. Ähnliches sei in der Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009 passiert.