Industrie in Düsseldorf : Vallourec will Röhrenwerke auch in Düsseldorf verkaufen

Blick ins Werk in Rath, wo ein Rohr gepresst wird. Foto: Hans-Juergen Bauer/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf Die Pläne treffen die Standorte in Rath sowie Mülheim an der Ruhr. Der Konzern erklärt, warum er sich von den Produktionsstätten trennen will. Die Suche nach einem Käufer dürfte nicht einfach werden, wie die jüngere Geschichte des Unternehmens in Düsseldorf zeigt.