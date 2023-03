Nachfrage-Boom Vaillant startet neue Fabrik für Wärmepumpen

Seit 2016 baut das Unternehmen die neue Art von Heizungsanlagen und hat fast eine Milliarde Euro in dieses Geschäft investiert. Auch am Stammsitz Remscheid hat es seine Produktionskapazitäten erweitert. „Abhängig vom zukünftigen Marktwachstum sind in den kommenden Jahren zusätzliche Investitionen in Höhe von bis zu einer weiteren Milliarde Euro für die Erweiterung von Produktions- und Entwicklungskapazitäten rund um die Wärmepumpe vorgesehen“, so das Unternehmen. In Senica sollen Wärmepumpen nicht nur hergestellt werden, hier können auch Handwerker an ihnen trainieren. Die Fabrik nutzt laut Vaillant ausschließlich grünen Strom.