US-Botschafter bestätigt Fortschritte bei Strafzoll-Verhandlungen : USA stellen Verzicht auf Strafzölle für deutsche Autos in Aussicht

USA stellen Verzicht auf Strafzölle für deutsche Autos in Aussicht

Berlin Der US-Botschafter Richard Grenell sieht Fortschritte bei den Verhandlungen mit deutschen Autobauern. Eine Entscheidung wird für Mitte November erwartet. Die US-Regierung droht mit Importaufschlägen von 25 Prozent auf ausländische Automobilimporte.

Im Streit um mögliche höhere Importzölle für Autos hat der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und deutschen Autobauern bestätigt. Er sehe die Gespräche zur Vermeidung von Strafzöllen auf einem guten Weg, sagte Grenell, der seit Beginn an den Gesprächen mit Volkswagen, Daimler und BMW beteiligt ist, dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe).

Am Sonntag hatten die USA einen Verzicht auf die unter anderem von Deutschland heftig kritisierten Pläne in Aussicht gestellt. US-Handelsminister Wilbur Ross sagte dem Fernsehsender Bloomberg, es seien Verhandlungen mit einzelnen Herstellern über ihre geplanten Investitionen in den USA geführt worden. Er hoffe, es werde dadurch nicht nötig sein, die von seiner Regierung geplanten Restriktionen einzuführen, sagte Ross.