Anschuldigungen der USA : Schweiz erhält Vorwurf der Währungsmanipulation

Genf/Washington Alle sechs Monate bewerten die USA ihre Handelspartner, inwiefern sie „unfaire Wettbewerbsvorteile“ durch Währungsmanipulation erhalten. Zwei Staaten werden nun offiziell beschuldigt.

Die USA haben die Schweiz und Vietnam offiziell der Währungsmanipulation bezichtigt. Das US-Finanzministerium warf den beiden Staaten am Mittwoch in einem halbjährlichen Bericht vor, in die Geldmärkte einzugreifen. Im Fall von Vietnam erfolge dies mit dem Ziel, einen "unfairen Wettbewerbsvorteil im internationalen Handel zu erlangen".