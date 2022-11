US-Unternehmen mischt Taximarkt auf : Uber ist in NRW auf dem Vormarsch

Düsseldorf Die Vermittlungsplattform für Taxifahrten liegt in NRW im Trend, seit wenigen Wochen gibt es Uber Eats auch in Krefeld und Neuss. Versprochen werden günstige Fahrten ohne lange Wartezeiten. Experten aber kritisieren das Geschäftsgebaren.

Uber macht das Taxifahren kinderleicht. So scheint es zumindest beim ersten Blick auf die App des US-Unternehmens. Kleine Autos fahren quer über die digitale Karte auf dem Handybildschirm. Und wo immer man in Düsseldorf, Duisburg oder Köln auch steht, das Versprechen ist fast immer gleich: Binnen weniger Minuten kann ein Taxi vor Ort sein. Wer bestellt hat, kann das Fahrzeug live verfolgen. Noch 200 Meter entfernt, noch 100 Meter – wenig später ist das Auto vor Ort. Und die Bezahlung wird gleich bequem über Paypal abgewickelt. Uber ist auf dem Vormarsch. Nicht nur, aber auch in NRW.

Die Vermitt­lungs­platt­form schaffte den Sprung in die Bundesrepublik 2014, in Berlin lief das Deutschland-Geschäft an. 2018 folgte dann ein Neustart in Düsseldorf. Und Uber hat noch weitere Geschäftsfelder für sich entdeckt: Mit der Plattform Uber Eats bringt man nun auch Essenslieferungen bis an die Haustüre. Der Service startete zuletzt in Krefeld und Neuss. Es scheint, als habe Uber sich einen Platz in den Köpfen und vor allem auf den Handys der Verbraucher erkämpft.

Experte Rafael Laguna de la Vera aber warnt davor. Der Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovationen SPRIND sieht in Uber keine Innovation, die das Leben erleichtert. Vielmehr werde Preisdumping betrieben. „Sie wollen eine Plattform etablieren, sie wollen auf ihre Handys und in ihre Hirne. Sie sollen an gar nichts anderes mehr denken, wenn Sie ein Taxi wollen. Und vielleicht sind die Taxis bis dahin auch pleite oder nicht mehr so reichhaltig vorhanden, sodass Sie gar nichts anderes mehr machen können“, sagte Laguna de la Vera jüngst vor Düsseldorfer Studenten. Die Folge sei ein Monopol. Der Kunde zahlt mehr, der Fahrer verdient immer weniger.

Die Taxiunternehmen würden es so im Wettbewerb schwerer haben. Dabei tritt Uber nur als Vermittler von Fahrten auf, und nicht als Beförderungsunternehmen. Die App verbindet Kunden mit unabhängigen Mietwagenunternehmen aus der Region, die die Fahrten ausführen. Uber selbst weist den Vorwurf, ein Monopol aufbauen zu wollen, von sich. „Unser vornehmliches Ziel ist es, die immer noch massive Nutzung des individuell und privat genutzten Pkw zu reduzieren. Dies funktioniert nur mit einem vielfältigen Angebot an verschiedenen Alternativen“, so ein Sprecher auf Anfrage.

Bei der Fahrtenvermittlung würde Uber ausschließlich mit lizenzierten Mietwagenpartnern zusammenarbeiten, bei denen die Fahrer angestellt sind. „Diese müssen sich an alle Regeln und Gesetze halten. Das heißt auch: Sie müssen ihren Angestellten mindestens den Mindestlohn bezahlen. Häufig zahlen sie allerdings auch mehr, da ein Mangel an guten Fahrern besteht“, so der Uber-Sprecher. Das US-Unternehmen versteht sich eigenen Angaben zufolge als Partner der Taxiunternehmen — und nicht als Konkurrent. Und man wolle weiter wachsen: „Grundsätzlich gilt, dass wir unseren Service gerne in noch mehr Städten anbieten würden.“

Dennis Klusmeier, Vorstandsvorsitzender von Taxi Düsseldorf, sieht Uber kritisch. „Es ist nachvollziehbar, dass Fahrgäste Uber rufen. Immerhin ist Geiz geil. Aber der Wettbewerb kann nur dann fair sein, wenn sich Uber auch an alle Vorgaben hält“, sagt Klusmann. Das Geschäftsmodell von Uber in NRW würde sich ihm nicht erschließen. „Hinter die Mathematik ist kaum zu kommen. Mietwagenunternehmer müssen 19 Prozent Mehrwertsteuer zahlen, die Fahrer bekommen Mindestlohn. Damit kann man in meinen Augen nur Geld verdienen, wenn man bestehende Regeln umgeht“, sagt der Düsseldorfer.

Mietwagenunternehmer, die über einen Personenbeförderungsschein verfügen, müssen nach der Fahrt nämlich an den Betriebssitz zurückkehren und dort auf einen neuen Auftrag warten. „In der Praxis ist es aber so, dass sich viele Mietwagenunternehmen daran nicht halten. Sie treten also gewissermaßen wie Taxis auf, haben aber nicht die gleichen Pflichten wie wir“, sagt Klusmeier. Dazu gehört etwa die Betriebspflicht: Der Taxifahrer muss jederzeit anstandslos fahren, auch wenig lohnenswerte Kurzstrecken, etwa mitten in der Nacht. „Hinzu kommt, dass unsere Tarife von der Politik festgelegt werden. Uber kann sie frei bestimmen“, so Klusmeier. So hätten während der „K“ Uber-Fahrten von der Messe zum Flughafen bisweilen 90 Euro gekostet, Taxis waren für 20 Euro im Einsatz.