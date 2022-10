Mitten im Ukraine-Krieg : US-Rakete mit russischer Kosmonautin zur ISS gestartet

Eine «Falcon 9-Rakete» der Firma SpaceX und die «Dragon-Kapsel» heben mit einer multinationalen Besatzung von vier Astronauten in Cape Canaveral ab. Foto: AP/Terry Renna

Kennedy Space Center Die USA haben eine russische Raumfahrerin ins All zur ISS gebracht. Inmitten des russischen Angriffskriegs hat das einen besonderen Symbolwert. Mit an Bord war auch das erste Mal eine Indigene aus den USA.

Am US-Weltraumbahnhof Kennedy Space Center ist eine Rakete mit einer russischen Kosmonautin und drei weiteren Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Die Falcon-9-Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX hob am Mittwoch von der Startrampe am Cape Canaveral im Bundesstaat Florida ab. Die Besatzung Crew-5 aus der Kosmonautin Anna Kikina, den US-Astronauten Nicole Mann und Josh Cassada sowie dem Japaner Koichi Wakata soll die ISS nach einer rund 30-stündigen Reise erreichen.