Geldpolitik US-Notenbank erhöht erneut die Zinsen

Womöglich werden die Europäer auch noch länger mit Zinserhöhungen arbeiten als die Amerikaner, die damit auch viel früher begonnen hatten. Auf der anderen Seite des Atlantiks, so glauben manche, könnte es bald eine Pause geben, nachdem schnell aufeinander folgende Zinsschritte einige kleinere Banken wegen sinkender Anleihenkurse in Not gebracht hatten. Manche spekulieren schon öffentlich über Zinssenkungen in den USA zum Ende des Jahres. Das wird in Europa und Deutschland so schnell nicht passieren.