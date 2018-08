US-Motorradmarke plant Elektro-Motorrad: Harley-Davidson will kleines Motorrad für Asien entwickeln

Harley-Davidson will kleines Motorrad für Asien entwickeln

Washington Der für seine schweren Maschinen bekannte US-Motorradbauer Harley-Davidson plant ein kleineres Modell. Damit soll die Unternehmensposition in Asien ausgebaut werden.

In Zusammenarbeit mit einem asiatischen Hersteller wolle man ein Motorrad für den indischen und andere asiatische Märkte entwickeln, teilte der Konzern am Montag (Ortszeit) mit. Das kleinere Modell mit einem Hubraum von 250 bis 500 Kubikzentimetern ist Teil eines Wachstumsplanes. Damit will Harley-Davidson bis 2022 auf sinkende Umsätze und den Druck von US-Präsident Donald Trump reagieren.