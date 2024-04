Richar Baker bei Galeria Der Rückkehrer aus Nordamerika

Als Manager hat sich der frühere Coty-Chef bisher vor allem im Parfüm- und Luxuswarengeschäft einen Namen gemacht. In der Person von Richard Baker würde bei Galeria ein alter Bekannter wieder auftauchen. Zumindest gilt das für jene im Konzern, die früher mal für Galeria-Kaufhof gearbeitet habe – in den Zeiten, in denen Baker und Co. als Verantwortliche der HBC Group erst 2015 Galeria-Kaufhof von der Metro übernahmen und die Kölner Warenhauskette vier Jahre später an den damaligen Karstadt-Eigentümer Signa und René Benko weiterreichten. Da war ihnen die Lust auf den deutschen Einzelhandel und speziell das Warenhauskonzept offenbar schon wieder vergangen. Inklusive der vollmundig angepriesenen Outlet-Kette Saks Off 5th, deren deutsche Niederlassungen zwei Jahre nach ihrer Eröffnung schon wieder die Türen schlossen. „Womöglich sitzt der Stachel bei Baker noch tief, und er will beweisen, dass er’s doch kann“, so Heinemann. Wahrscheinlicher ist indes die These, dass HBC nach der Übernahme des Kaufhofs 2015 Warenhaus-Immobilien in eine eigene Konzerngesellschaft ausgelagert hat und mit einem profitablen Teil des deutschen Warenhausgeschäfts hohe Abschreibungen auf die Immobilienwerte verhindern will. Die Häuser als Immobilien seien das, was für Investoren interessant sei, meint auch Martin Fassnacht, Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Düsseldorf. Dass viele Warenhäuser aber eben auf diese Nutzung fokussiert sind und ein Umbau für andere Zwecke hohe Investitionen erforderlich machen würde, wäre aber wohl für jeden Investor ein Problem.