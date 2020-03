Einbußen von bis zu drei Prozent : US-Börse nimmt Talfahrt wieder auf - Enttäuschung über Trump

Frankfurt Aus Enttäuschung über mangelnde Details zum geplanten US-Konjunkturprogramm ziehen sich Anleger wieder aus der Wall Street zurück. US-Präsident Donald Trump habe Probleme, seine Vorstellungen im Kongress durchzusetzen, sagte ein Anlagestratege.

Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 verloren zur Eröffnung am Mittwoch bis zu drei Prozent, nachdem sie am Dienstag noch jeweils etwa fünf Prozent zugelegt hatten. US-Präsident Donald Trump hatte sich zwar mit US-Senatoren getroffen, um über Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie zu beraten. Er stellte auch Hilfen für die besonders betroffene Kreuzfahrt- und Luftfahrt-Industrie in Aussicht. Konkrete Ankündigungen machte er aber zunächst nicht.