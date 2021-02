Triebwerkbrand in Colorado : US-Behörde ordnet nach Notlandung Untersuchung der Boeing 777 an

In Colorados Kleinstadt Broomfield fielen nach der Explosion Triebwerkteile der Boeing 777 in ein Wohngebiet. Foto: AFP/Michael Ciaglo

Denver Kurz nach dem Start eines United Airlines-Fluges waren Triebwerkteile auf eine Kleinstadt in Corlorado gestürzt. Jetzt will die Luftfahrtaufsicht Maschinen des Typs Boeing 777 untersuchen lassen. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Wochenende bei Maastricht.

Nach dem Brand eines Triebwerks in einer Passagiermaschine der Fluglinie United Airlines hat die US-Luftfahrtaufsichtsbehörde FAA Untersuchungen bei Maschinen des Typs Boeing 777 angeordnet. Die Untersuchungen beträfen Flugzeuge mit bestimmten Triebwerken des Unternehmens Pratt & Whitney, teilte FAA-Chef Steve Dickson im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Dies werde "wahrscheinlich" zur Folge haben, dass manche Boeing 777 aus dem Verkehr gezogen würden.

Nach dem Brand des Triebwerks einer Boeing 777 von United Airlines waren am Samstag Flugzeugteile in ein Wohngebiet nahe der US-Großstadt Denver gestürzt. Die Polizei in Broomfield, 40 Kilometer nördlich von Denver, postete auf Twitter Fotos eines großen, runden Trümmerteils, das unmittelbar vor einem Wohnhaus lag. Die Passagiermaschine kehrte zum Flughafen zurück und musste dort notlanden. Der FAA zufolge landete das Flugzeug der Gesellschaft United Airlines sicher. Weder an Bord unter den 231 Passagieren und zehn Besatzungsmitgliedern noch am Boden gab es Verletzte.

Die Boeing 777-220 war auf dem Weg von Denver im Bundesstaat Colorado nach Hawaii gewesen. Wenige Minuten nach dem Start setzte der Pilot einen Notruf ab, da das rechte Triebwerk ausgefallen war. Auf Videoaufnahmen eines Passagiers war zu sehen, dass die Verkleidung des brennenden Triebwerks abgefallen war.

Bei einem ähnlichen Vorfall in den Niederlanden waren am Wochenende zwei Menschen verletzt worden. Sie wurden von herabstürzenden Triebwerkteilen in der Nähe von Maastricht getroffen worden.

