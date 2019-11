US-Außenminister besucht Deutschland : Unionspolitiker fordern harte Handelspolitik mit USA und China

Berlin US-Außenminister Mike Pompeo trifft am Freitag Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ein Thema wird der Handelskonflikt zwischen Washington und Peking sein. Vertrauen in beiden Richtungen sei falsch, heißt es aus der CDU.

Unionspolitiker haben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor ihrem Treffen mit US-Außenminister Mike Pompeo zu einer harten Gangart in der Handelspolitik aufgefordert. Als ökonomisch bedeutsamste EU-Nation müsse Deutschland im Handelskonflikt zwischen China und den USA angstfrei und selbstbewusst agieren, sagte der CDU-Parlamentarier Stefan Rouenhoff unserer Redaktion. Auf rechtswidrige Strafzölle der USA müsse im Schulterschluss mit der EU ebenso entschlossen reagiert werden wie auf die Gefahr der politischen Einflussnahme Chinas durch Investitionen in Deutschland. Die EU müsse ihre Grundwerte wie Meinungsfreiheit und informationelle Selbstbestimmung absichern. „Wir dürfen hier nicht naiv sein“, mahnte Rouenhoff. Unterstützt wird er von Bundestagsabgeordneten wie Patrick Sensburg und Heribert Hirte. Pompeo ist anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls für zwei Tage in Deutschland und trifft nach seinem Amtskollegen Heiko Maas (SPD) auch Merkel am Freitag im Kanzleramt. Am Donnerstag besuchte er unter anderem den Ort Mödlareuth, der teils in Bayern, teils in Thüringen liegt. Bis 1989 war das Dorf durch die Mauer geteilt.