Verbraucher : Urteil gegen Falschparker auf privaten Plätzen

Berlin/Düsseldorf Der Bundesgerichtshof stärkt private Parkplatz-Betreiber, die Parkgebühren vor Supermärkten oder Krankenhäusern einziehen.

In dem konkreten Fall vor dem BGH hatte eine Frau drei Knöllchen nicht bezahlt, deren Auto zu lang oder unberechtigt auf zwei Krankenhaus-Parkplätzen stand. Grundsätzlich kann ein Strafzettel des Betreibers zwar nur den tatsächlichen Fahrer treffen, entschied der BGH. Der Überwachungsfirma sei es in den meisten Fällen aber nur möglich, den Halter des Autos ausfindig zu machen. Bestreitet dieser, der Parksünder zu sein, muss er in Zukunft die anderen möglichen Fahrer nennen. Tut er das nicht, bleibt er laut Urteil selbst auf den Kosten sitzen (Az. XII ZR 13/19).

Grundsätzlich sei es rechtens, dass private ebenso wie öffentliche Parkplatz-Anbieter für die Nutzung ihres Raumes eine Gebühr verlangen dürfen. Die Supermärkte müssten ihre Kunden aber durch deutliche Hinweisschilder darüber informieren. „Diese Schilder gehören an eine Stelle, an der sie jeder Fahrer sehen kann“, heißt es in einem Informationsblatt der Verbraucherzentrale. Schon beim Parken müssten die Autofahrer die Nutzungsbedingungen kennen. Deshalb müsse auf den Schildern auch die Parkbedingungen stehen. „Besonders kleine Schrift, versteckte Schilder am Rand der Parkplätze, Hinweise erst im Supermarkt, besonders lange und komplizierte Klauseln – all das reicht in der Regel nicht aus“, heißt es bei den Verbraucherschützern. Autofahrer sollten von solchen Schildern Fotos machen, wenn sie ein Knöllchen am Auto hätten. Auch Zeugen seien hilfreich. Anschließend sollten Betroffene schriftlich beim Parkplatz-Betreiber erklären, warum sie die Gebühr nicht bezahlen. Die Gebühr dürfe zudem die im normalen Straßenverkehr übliche Höhe nicht überschreiten.