Urteil : Datenschützer dürfen Facebook-Fanseiten stoppen

Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass Betreiber von Fanpages auf Facebook mitverantwortlich für die Verarbeitung der Nutzerdaten darauf sind.

Im Streit um die Frage, ob Betreiber von Facebook-Fanseiten für die Verarbeitung von Nutzerdaten mitverantwortlich sind, ist mehr Klarheit eingekehrt: Das Bundesverfassungsgericht hat am Mittwoch entschieden, dass eine Mitverantwortung besteht. (Az.: BVerwG 6 C 15.18) Bei schweren Mängeln dürfen Datenschützer also die Betreiber verpflichten, die Unternehmensseite abzuschalten. Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz (ULD) Schleswig-Holstein hatte der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein – einem Bildungsunternehmen der Industrie- und Handelskammern – vorgeworfen, personenbezogene Daten von Nutzern zu erheben, ohne diese darüber aufzuklären.