Urteil am Donnerstag erwartet : Planungsmängel bei Steinkohlekraftwerk Datteln 4

Urteil am Donnerstag erwartet

Datteln: Das Uniper-Kraftwerk Datteln 4 spiegelt sich in einer Pfütze. (Archivfoto) Foto: dpa/Marcel Kusch

Münster Am Donnerstag will das Oberverwaltungsgericht Münster über das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 entscheiden. Der vorsitzende Richter bemängelt, die Suche nach dem geeigneten Standort sei unvollständig gewesen.

In der juristischen Auseinandersetzung um das seit 2020 betriebene Steinkohlekraftwerk Datteln 4 sieht das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht erhebliche Planungsmängel. Die Suche nach einem geeigneten Standort und die Prüfung von Alternativen, auch bei der Art des Kraftwerks, sei unvollständig gewesen. „Es ging offensichtlich darum, den Standort Datteln nicht zu gefährden“, sagte der Vorsitzende Richter Detlev Klein Altstedde zu Beginn der mündlichen Verhandlung am Donnerstag in Münster.