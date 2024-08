Was Reisende wissen müssen Ägypten – ein Urlaubsland zwischen den Fronten

Doch Ägypten ist nicht nur das Land, das an der Grenze zweier Kriegsparteien liegt. Es ist auch ein beliebtes Urlaubsziel – für viele Nationen, darunter auch Deutschland, sogar das ganze Jahr über. Rund 1,6 Millionen Deutsche reisten 2023 in die Arabische Republik – das waren deutlich mehr als 2022 (1,3 Millionen). Und auch in diesem Sommer belegt sie unter den liebsten Pauschalreise-Zielen der Deutschen Platz vier – nach der Türkei, Spanien und Griechenland. Zu Ostern war die ägyptische Stadt Hurghada am Roten Meer sogar die meistgebuchte Urlaubsregion bei Veranstalterreisen, heißt es vom Deutschen Reiseverband (DRV). Ebenfalls bemerkenswert: Allein die Türkei und Ägypten vereinten im Frühsommer 2024 rund 30 Prozent aller bislang gebuchten Sommerumsätze bei den Veranstalterreisen auf sich – mit einem Plus von 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das hat das Marktforschungsinstitut Travel Data + Analytics in Nürnberg erhoben.