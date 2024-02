Ferien 2024 Urlaub wird teurer – wie man gegensteuert

Als Hauptweg, um die Kosten zu senken, identifiziert die BAT-Studie, dass die Bürger in 2023 im Schnitt nur knapp zwölf Tage in den Haupturlaub fuhren, im Jahr davor war es ein Tag mehr. Die Vorstellung, dass also alle Bürger jeden Sommer drei Wochen in Ferien fahren, ist falsch. Auch mangels Geld will jeder Fünfte dieses Jahr überhaupt keinen Urlaub wagen.