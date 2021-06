Urlaub in den Niederlanden : So bekommt man noch schnell ein PCR-Testergebnis

Beim Grenzübergang müssen Urlauber ihren negativen Corona-PCR-Test bescheinigen können. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Für Reisen in die Niederlande braucht es mittlerweile ein negatives PCR-Testergebnis. Manche Testzentren liefern die Bescheinigung innerhalb weniger Stunden. Doch diese Geschwindigkeit ist teuer.

Wer in den Niederlanden Urlaub machen möchte, braucht neuerdings ein negatives PCR-Testergebnis. Diese Regelung gilt seit vergangenen Dienstag und traf einige Reisende, die über das verlängerte Wochenende in das Nachbarland fahren wollten, unvorbereitet. Wir geben einen Überblick, wie genau die Regeln aussehen und wie man noch schnell an einen PCR-Test kommt.

Wer braucht einen Testnachweis?

Beim Grenzübertritt mit dem Auto oder dem Motorrad müssen Urlauber den Nachweis über ein negatives PCR-Testergebnis mit sich führen. Die Bescheinigung darf nicht älter als 72 Stunden sein. Ausgenommen sind unter anderem Reisende, die jünger als 13 Jahre sind, sowie Personen, die nicht länger als zwölf Stunden in den Niederlanden bleiben (der sogenannte „kleine Grenzverkehr“). Für Flugreisende gelten Teils andere Vorgaben, so müssen diese unter anderem ein Gesundheitsformular ausfüllen. Testnachweise sind aber auch dabei von Nöten.

Eine Quarantänepflicht gibt es in den Niederlanden für Urlauber aus Deutschland nicht mehr. Stattdessen besteht nur noch die „dringende Empfehlung“ für eine zehntägige Selbstisolation aus der man sich nach fünf Tagen freitesten kann.

Wie muss der Testnachweis aussehen?

Dokumente in insgesamt sieben verschiedenen Sprachen – darunter auch Deutsch oder Englisch – werden akzeptiert. Das teilt die niederländische Regierung auf ihrer Internetseite mit und nennt Punkte nach denen der Testnachweis überprüft werden: Neben den persönlichen Daten des Getesteten sowie Datum und Uhrzeit des Tests, müssen auch Angaben über das Institut, den Arzt oder das Labor, das den Test durchgeführt hat, aufgelistet sein. Das Testergebnis muss negativ sein.

Wird an der Grenze kontrolliert?

Es gibt keine Grenzkontrollen. Allerdings sind Stichprobenkontrollen möglich. Darauf weist das Auswärtige Amt hin.

Arbeiten die Teststellen und Labors auch an Feiertagen?

Ja, die Testzentren und Labore arbeiten zumeist rund um die Uhr – also auch an Feiertagen. Somit können auch an Fronleichnam Test vorgenommen und ausgewertet werden. Auch der (meist digitalen) Übermittlung der Testergebnisse tut der Feiertag keinen Abbruch. Allerdings berichten mehrere Testzentren auf Anfrage unserer Redaktion, dass seit Dienstag ein Ansturm auf die Termine vorläge. Das stehe mit dem Feiertag in Verbindung, die höhere Nachfrage nach PCR-Tests mit den neuen Einreise-Regeln der Niederlande. Aus dem gestiegenen Bedarf resultieren womöglich längere Wartezeiten in und vor den Testzentren.

Kann ich meinen Aufenthalt im Testzentrum verkürzen?

Ja, indem man nicht zu Stoßzeiten kommt und vorab einen Termin bucht. Darauf weisen die Testzentren hin. Besonders gelte das, wenn es um PCR-Tests ginge. Die Datenabfrage sei aufwendiger, geben die Testzentren an. Um die Abwicklung zu beschleunigen empfehlen die Anbieter daher, gerade bei PCR-Tests vorab Termine zu buchen.

Wie lange dauert es, bis ich mein PCR-Testergebnis habe?

Das ist abhängig vom Anbieter und dem Labor, in dem die Proben ausgewertet werden. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis das Ergebnis mitgeteilt wird. Ein solcher Test kostet circa 59 Euro. Die Dauer lässt sich unter anderem durch die Abholung erklären: In manchen Testzentren werden die Proben nur einmal täglich ins Labor gebracht. Daher werden dort auch Ergebnisse „am folgenden Tag“ versprochen – insofern man sich nicht erst spätabends testen lässt.

Gibt es Wege zu schnelleren PCR-Testergebnissen?

Ja, einige Testzentren werben mit deutlich niedrigen Übermittlungszeiten – für einen Aufpreis. So verspricht der Anbieter „Centogene“ (je eine Stelle am Flughafen Düsseldorf und am Flughafen Köln/Bonn) Testergebnisse innerhalb von 45 Minuten zu übermitteln. Das kostet allerdings 229 Euro pro Test. Außerdem ist eine vorherige Registrierung und Buchung obligatorisch. Wer mehr Zeit hat, kann innerhalb von zwölf Stunden und für einen Preis von 89 Euro mit dem Testergebnis versorgt werden – wenn der Termin vor 14.30 Uhr liegt.

Ein anderer Anbieter, der zwei Standorte am Flughafen Düsseldorf hat, bietet ähnliches an. Bei „Ecocare“ wird eine digitale Ergebnisübermittlung innerhalb von sechs Stunden für einen Preis von 129 Euro versprochen. Kann es doppelt so lange dauern, kostet es noch 79 Euro. Und der Anbieter „Dein Corona Testzentrum“ (Standort in Düsseldorf) verspricht für 149,90 Euro, dass das Ergebnis innerhalb von 60 Minuten vorliegt. Für 89,90 Euro gibt es ein Ergebnis in zwölf Stunden. „Das schaffen wir zu 98 Prozent der Fälle. In den übrigen zwei Prozent der Fälle müssen die PCR-Test nochmal überprüft werden“, heißt es aus dem Testzentrum.

Sind diese kurzen Fristen auch über den Feiertag einzuhalten?

Die drei genannten Anbieter gaben auf Anfrage alle an, die Fristen trotz des Feiertages und der damit verbundenen höheren Auslastung (auch im Vorhinein) einhalten zu können. Dafür seien die Kapazitäten, sowohl im Labor als auch in den Testzentren, hochgefahren worden. „Wir rechnen durchaus mit einem deutlich stärkeren Interesse und haben uns personell darauf eingerichtet“, heißt es etwa seitens Centogene. Der ärztliche Leiter des Düsseldorfer Standorts von „Dein Corona Testzentrum“ erklärt, dass ein weiteres Labor ins Boot geholt wurde, um die Nachfrage stillen zu können.

Gibt es noch Termine für PCR-Tests?

Ja, Termine können weiterhin bei den verschiedenen Anbietern gebucht werden. Mehrere Testzentren berichteten, dass die Nachfrage in den vergangenen Tagen sehr hoch gewesen sei. Terminengpässe seien aber nicht abzusehen. „Die Termine sind derzeit nicht ausgebucht. Es ist aber absehbar, dass es zu einem erhöhtem Testaufkommen kommt, daher haben wir unsere Kapazitäten entsprechend erhöht“, erklärt Ecocare. Ähnlich sind auch andere Anbieter vorgegangen.

Kann ich also doch noch kurzfristig zum Urlaub in die Niederlande fahren?