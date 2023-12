Flugkosten, Trends und mehr Urlaub 2024 – was Sie für kommendes Jahr wissen sollten

Alle Veranstalter berichten, dass die Saison am Mittelmeer sich deutlich länger bis in den Herbst hinzieht, was mehr Optionen eröffnet. Familien mit schulpflichtigen Kindern in NRW haben allerdings etwas Pech: 2023 starteten die NRW-Herbstferien am 1. Oktober, was Badeurlaub in Italien oder Südfrankreich locker möglich machte, 2024 starten die Schulferien erst am 14. Oktober und enden dann erst am 26. Oktober, wenn so manches Strandrestaurant am Mittelmeer schon lange dicht ist.