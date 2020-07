Kostenpflichtiger Inhalt: Sommerferien : Diese Rechte haben Urlauber in der Corona-Krise

Touristen an der Strandpromenade von Sankt Peter Ording an der Nordsee Foto: imago images/Chris Emil Janßen/imago images

Düsseldorf Die Sommerferien werden in diesem Jahr anders als in den Vorjahren. Wir erklären, was die neuen Regeln für Ferienreisende bedeuten und welche Rechte und Ansprüche Urlauber möglicherweise anmelden können.