Junge Branche Warum so viele Unverpackt-Läden schließen müssen

Manchmal fragt sich Stefanie Leo, ob sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Diese Momente sind selten, aber es gibt sie durchaus. Die kleinen Zweifel. Wenn ihr Mann Patrick sagt: „Schau mal, wie gut es mit unserem Unverpackt-Laden läuft“, dann denkt sie: „Ja, aber wie lange noch?“ Oder, wenn sie gerade einen Kunden besonders ausführlich beraten hat: „Wird er nächste Woche wiederkommen oder kauft er dann doch bei Aldi?“ Besonders akut ist es, wenn sie hört, dass wieder ein Unverpackt-Laden in der Nähe schließen muss. „Da frage ich mich immer, warum es bei uns so gut läuft. Und ob das so bleiben wird“, sagt Leo.