Schon zweimal kassierte die Warenhauskette Top-Ökonomen warnen vor Staatshilfe für Benko

Die Krise des Benko-Imperiums löst in vielen Städten Unruhe aus. Die einen sorgen sich um Warenhäuser von Galeria-Kaufhof, andere um Großbaustellen in prominenter Lage. So gibt es beim Elbtower in Hamburg wie beim Carsch-Edelkaufhaus inmitten von Düsseldorf Bau-Unterbrechungen. Ökonomen warnen nun die Politik davor, Benko abermals mit Staatshilfe zur Seite zu springen: „Bereits die damalige Unterstützung von Galeria war problematisch, da berechtigte Zweifel an der langfristigen Tragfähigkeit des Geschäftsmodells des Unternehmens bestanden. Heute sehe ich keine belastbare Begründung für weitere Staatshilfen für Signa“, sagte Achim Wambach, Chef des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim, unserer Redaktion. „Deutschland befindet sich nicht in einer tiefen Wirtschaftskrise, und die Zweifel am Geschäftsmodell von Signa haben sich weiter verstärkt.“