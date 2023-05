Mehr Lohn, flexiblere Arbeitszeiten Was der Zeitarbeit-Boom in der Pflege für Patienten und Kliniken bedeutet

Doch auch da lief anfangs nicht alles glatt. In der ersten Zeit habe sich kein Ansprechpartner gefunden, der sich um den 32-Jährigen kümmern wollte. Daher ist er noch mal zu einer anderen Zeitarbeitsfirma gewechselt, bei der er jeweils mindestens einen Monat lang mal in einem Altenheim, in einem Hospiz, in einer Behindertenwerkstatt oder in der ambulanten Pflege arbeitet. Die Vorteile dabei: Jatho arbeitet 35 Stunden in der Woche, er muss keine Überstunden machen, wenn er das nicht möchte, verdient mehr Geld und kann sein Zeitkonto, wie er es nennt, selbst verwalten. „Es ist mehr Freiheit, mehr Mitspracherecht und mehr Wertschätzung“, sagt er. Dennoch gibt es einige Nachteile: „Ich muss flexibler sein, weil ich mich immer wieder in neue Teams einarbeiten muss“, sagt Jatho. Auch muss er weitere Strecken zur Arbeit als vorher fahren, da er in Duisburg-Homberg wohnt, aber unter anderem auch in Oberhausen oder Bottrop eingesetzt wird.