ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer nennt Abschiebung ausgebildeter Flüchtlinge „Unsinn“

Berlin In der Debatte über ein Bleiberecht für bestimmte Migrantengruppen meldet sich die Wirtschaft zu Wort: Wer nur geduldet ist, aber eine Ausbildung absolviert hat und gute Arbeit leistet, solle in Deutschland bleiben dürfen, fordert das Handwerk.

In Deutschland geduldete Flüchtlinge können seit 2016 für die Dauer einer Berufsausbildung und einer zweijährigen Anschlussbeschäftigung (3 plus 2) nach dem Aufenthaltsgesetz eine „Ausbildungsduldung" erhalten. Voraussetzung ist, dass noch keine „aufenthaltsbeendenden Maßnahmen“ eingeleitet wurden. Aus der Wirtschaft heißt es, in einigen, vor allem südlichen Bundesländern werde die Regelung von den Ausländerbehörden eher restriktiv gehandhabt und die „Ausbildungsduldung" oft nicht erteilt. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte sich offen für einen so genannten „Spurwechsel“ bestimmter Migrantengruppen vom Asylrecht ins Einwanderungsrecht ausgesprochen.