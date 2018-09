Zalando, Tom Tailor & Co: Modebranche klagt über zu heißen Sommer

Mit hohen Rabatten versuchten die Händler wie hier in Düsseldorf in den vergangenen Wochen bereits, ihre Bestände zu verringern. Foto: dpa/Jana Bauch

Düsseldorf Nach Zalando korrigieren nun auch Tom Tailor und Gerry Weber ihre Gewinnprognosen. Der Grund: Das Jahr soll bisher viel zu warm gewesen sein. Doch das ist nur die halbe Wahrheit.

Mit Verspätung trifft das Hitzejahr 2018 jetzt auch die Modebranche. Die Händler klagen: Weil es durchgehend warm war, blieb im März und April die Frühlingskollektion liegen, den Sommer verbrachten viele Verbraucher lieber in den Schwimmbädern, und auch die Herbst- und Wintersaison startete mit sommerlichen Temperaturen – für viele Kunden also wieder eher kein Wetter, um schon mal nach neuen Pullis Ausschau zu halten. Zalando, Gerry Weber und Tom Tailor haben ihre Gewinnprognosen deshalb bereits nach unten korrigiert. „So schlimm war es seit dem Sommer 2003 nicht mehr“, sagt ein Sprecher des Bundesverbands des Deutschen Textileinzelhandels (BTE). „Wir kamen fast ohne Übergang vom Winter in den Sommer.“

Im stationären Geschäft gehen die mittelständischen Händler davon aus, dass wegen der Hitze ein Umsatzverlust von bis zu fünf Prozent drohen könnte. Damit verbunden sind vermutlich am Ende auch Gewinneinbußen. „Geht alte Ware nicht raus, schalten die Händler Rabatte. Aber eigentlich ist dafür kein Platz in den Läden, weil schon wieder neue Kollektionen im Lager liegen“, heißt es beim BTE.

Umsatz Laut Branchenverband BTE lag das Marktvolumen von Bekleidung, Haus- und Heimtextilien 2017 in Deutschland bei rund 66 Millarden Euro (plus 1,5 Prozent). Am stärksten wuchs die Online-Sparte (acht Prozent).

Das Wetter ist also Schuld an allem? Viel spricht dafür, dass die Gründe für die Umsatzeinbußen tiefer liegen. „Viele große stationäre Händler haben im Augenblick große Schwierigkeiten“, sagt der Handelsexperte Thomas Harms von der Unternehmensberatung EY. „Die Schuld daran wird gerne dem Wetter gegeben, aber in Wirklichkeit sind viele der Probleme hausgemacht.“ Die Händler brächten viel zu schnell neue Produkte in die Läden bringe und unterschätzten die Bedeutung des Online-Geschäfts immer noch massiv.