Portal Flightright Bei dieser Airline ist die Zahl der Flugausfälle am höchsten

Auch die Lufthansa-Drehkreuze in Frankfurt am Main und München belegten in dem Ranking der Flugausfälle die ersten beiden Plätze. In Frankfurt wurden 5,7 Prozent der Flüge gestrichen (Vorjahr: 2,61 Prozent), in München 3,7 Prozent (2023: 3,57 Prozent). Auf Platz drei und vier lagen Berlin und Düsseldorf. Deutschlandweit gab es im ersten Quartal bei 4,04 Prozent der 167.675 Flüge Stornierungen. In Österreich, das Platz zwei des Rankings belegt, waren es 1,38 Prozent.